La época de Navidad para los colombianos se convierte en una fecha muy especial, por la manera en que las familias se reúnen con música, baile y comida para conmemorar el nacimiento del Niño Dios, en un país en el que la religión católica impera en su mayoría.

Los famosos no son la excepción y siempre se destacan por sus celebraciones despampanantes con mucho color y una que otra excentricidad; sin embargo, hay otros a los que no les gusta ni poquito esta época navideña y prefieren pasar desapercibidos.

Así lo contaron algunos en la emisión navideña del programa ‘La Red’, de Caracol TV, en el que contaron por qué no les gusta esta época del año en Colombia.

Por ejemplo, el chef de ‘Día a Día’, Juan Diego Vanegas, dio su explicación: “Es una época bonita, pero los trancones, ir a un centro comercial, ir de viaje, todo es un caos. Entonces no me gusta tanto. Me da una pereza armar toda la Navidad para volverla a desarmar. Con mi pareja ya somos grandes y no hay nadie para celebrarse esta época en la casa”.

Otra de las que no les gusta la Navidad es la actriz Martha Isabel Bolaños, quien admitió que es una ‘grinch’ en medio de estas fiestas: “Que me mate la verdad no. Tal vez en mi casa desde niña nunca le dieron mucha importancia y crecí con eso. Si pudiera me iría a la playa con el mar azul”.

Finalmente, el que tampoco le gusta esta época del año es a Santiago Rodríguez, quien admitió lo jarto que para él es este tipo de festividades: “Eso de ponerse a armar árboles, toda esa parafernarlia de decoración para 5 o 10 días no le encuentro gracia. Además, la gente se va de vacaciones y deja todo ahí montado”.