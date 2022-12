2022 no fue un año fácil para la artista barranquillera Shakira, pues tuvo que lidiar con sus problemas personales que le acarrearon uno que otro dolor de cabeza. Su ruptura con Gerard Pique por supuesta infidelidad le ocasionó una disputa legal por la custodia de sus hijos. Además, tuvo que responder por evasión de impuestos ante la Corte Española y sobrellevar la persecución mediática por todos estos inconvenientes.

La colombiana aprovechó para enviarles un mensaje a todos sus seguidores de Navidad y Año Nuevo, agradeciéndoles por respaldarla en uno de los momentos más complejos de su vida personal y su carrera, pues la relación con Pique se rompió después de 12 años de estar juntos y conformar una familia, que dio como resultado sus dos hijos: Milan y Sasha.

Thanks for all the love and support you gave me and my kids during this year. I wish you a sweet holiday. Here’s to a 2023 that's filled with peace and hope.❣️ pic.twitter.com/qpqwytkoni

— Shakira (@shakira) December 24, 2022