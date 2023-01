Los estilos de vestir varían de persona a persona: algunos aman los tenis, otros no pueden vivir sin usar tacones. Otro son amantes de los pantalones mientras que algunos solo pueden salir a la calle en vestidos o shorts. Esta variedad es la que construye una sociedad llena de distintas personalidades. No obstante, existen algunos sitios a los que solo se puede ir con cierta ropa.

Por ejemplo, los colegios tienen uniforme, o a las entrevistas de trabajo se va bien vestido, sitios en los que se hace necesario tener cierto estilo determinado. Pero, qué sucede cuando entidades públicas exigen a las personas cómo deben vestir. ¿Necesario o innecesario?

Ese fue el debate que la periodista Juanita Gómez abrió por medio de un video publicado por Revista Semana, donde se despachó contra la Cancillería colombiana por sacar el nuevo código de vestimenta que ya arma polémica.

La periodista, que salió de Caracol Noticias para unirse al equipo web de Semana, manifestó que ella ama trabajar en tenis, por ser cómodos y bonitos, y que eso no influye en su valor como profesional.

“Yo trabajo así, en tenis, y me encantan. Y también me gustan mucho los tacones, pero no creo que tenga que usarlos para ser mejor periodista. De hecho, no puedo entender qué tiene que ver mi desempeño profesional con mi manera de vestir”, inició expresando.