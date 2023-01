El famoso actor Jeremy Renner, recordado por su papel de Hawkeye en el Universo Cinematográfico Marvel, confirmó su salida de la clínica a la que ingresó cuando hace más de dos semanas sufrió un grave accidente con un quitanieves.

Así lo dijo en un trino esta semana al responderle a la cuenta @kingstown, la de la serie Mayor of Kigstown, una de las producciones originales más esperadas de Paramount+ que justo se estrenó este mes y de la que es protagonista.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023