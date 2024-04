Juan Diego Alvira es el nuevo integrante del programa matutino de Olímpica Stereo, pues la emisora hizo una alianza con Canal 1 y el periodista estará presente dos veces a la semana (martes y jueves).

No solo los compañeros de cabina están felices con la llegada de Alvira, sino también los fanáticos del periodista que salió de Noticias Caracol, considerando que su voz y su profesionalismo harán un gran aporte al equipo.

En medio del programa en vivo, Alvira no perdió la oportunidad de felicitarlos por ocupar el primer puesto de audiencia en Bogotá:

“También estoy emocionado y el motivo de estar hoy aquí es porque quiero felicitarlos a todos por ser número uno. Aquí hay un dato que vale la pena especificar, en todo el país”.

Sin embargo, fue motivo para hablar de otra emisora que no logró llegar al mismo puesto, Caracol Radio. ‘Boyacoman’ hizo la observación:

“Como seremos de duros que sacamos a Caracol Radio de la medición, imagínese. Ay, yo no vuelvo por aquí porque perdí. Ay me llevo el balón”, comentario que no dejó pasar Alvira y al que respondió: “Los malos perdedores hacen eso. De verdad los felicito”.

Dicho comentario causó la risa de varios presentes en la mesa de trabajo y el periodista de Canal 1 demostró que está feliz de poder hacer parte del programa, sobre todo porque lo que hace en televisión con ‘Sin carreta’ le está gustando mucho a los televidentes.

Recientemente, el programa de televisión recibió un reconocimiento por su buena labor, teniendo en cuenta que hablan de las historias de personas comunes y corrientes.

