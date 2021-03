green

Este lunes por la mañana, dos días después de que se conociera la noticia de la muerte de Jorge Oñate, y en medio de la ola de pesar que invade al país por ese hecho, Carlos Vives se sumó a las voces de pésame. Vives —cantante, actor y compositor conocido por fusionar cumbia y vallenato con pop y rock— tuvo un ejemplar acto de nobleza al referirse a Oñate.

“Muy triste por la muerte de Jorge. Quiero hacerle llegar a su familia un abrazo de condolencia —dijo Vives en Caracol Radio—. A todos mis amigos del alma que disfrutamos de sus canciones en nuestra infancia. Recordar que Jorge fue la voz de mi conjunto vallenato favorito: los Hermanos López”.

Después, destacó la particular voz de Oñate. “Muchos recuerdos se quedan unidos a esa voz inolvidable”, y de ahí pasó al comentario de la relación que tenían los dos intérpretes.

“Y aunque yo sé que no fui su colega favorito y que por lo general me daba palo, yo quiero que él se vaya sabiendo que me quedo muy orgulloso de tener su voz en mi canción ‘El sombrero de Alejo’”, dijo emocionado Vives en la emisora.

El tema al que se refirió Vives, que fue la canción Oficial 51 Festival de la Leyenda Vallenata en el que se homenajeó al propio Vives, hace alusión al vallenato tradicional, en defensa de lo que popularmente se conoce como le folclor de la Sierra.

Efectivamente, en ese tema acompañan a Vives los reconocidos Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, Felipe Peláez, Peter Manjarrés, Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Iván Villazón y Jorge Oñate.

Oñate participa con intervenciones muy sentidas: “Dios mío, gracias por conservar nuestro folclor vallenato. ¡Uopa!”; “Que ya el comercio se olvidó de cuando llenó sus arcas con nuestro folclor” y “Lo que produce hay que verlo; es el folclor de la Sierra”.

Pero más allá de eso, Oñate tuvo una opinión desfavorable sobre Vives. Por ejemplo, en 2017, cuando el vicepresidente de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, Efraín Quintero Molina, anunció que Vives sería el último intérprete al que se dedicaría ese evento, pues desde 2018 solo habría reconocimientos a la vida de los artistas, Oñate dejó saber su desacuerdo.

Ni Oñate ni Alfredo Gutiérrez tuvieron el privilegio de que les dedicaran un Festival de la Leyenda Vallenata. En W Radio, Oñate sostuvo que “ellos [los organizadores del Festival] son autónomos de hacer la escogencia de una persona, del folclor o particular. Y pues si ya escogieron a Carlos Vives, ya hay que hacer el festival a nombre de Carlos Vives”.

Pero, hizo una observación. “Desde luego que hay gente con muchos méritos más que Carlos. Yo diría que Carlos Vives no ha hecho la historia de otros que merecen eso. Pero también, hago énfasis, ha hecho cosas importantes dentro de lo que es el contexto de nuestra música”.

Para Oñate, Vives no era juglar. “[Vives] no tiene el mérito más que otros que sí han hecho historia y que son juglares”.