Mucho revuelo causó el video en el que aparece el cantante puertorriqueño Bad Bunny botándole el celular a una mujer que lo persiguió para cumplir el sueño de sacarse una foto con él. La agresiva reacción del artista causó rechazo entre miles de internautas que consideraron como ofensivo el gesto y hasta lo tildaron de ladrón, pues le hizo perder el telefóno móvil.

Bad Bunny is under fire for throwing away a fan’s phone after they violated his personal space in the Dominican Republic. pic.twitter.com/bz1LsMz8Oz

— Pop Crave (@PopCrave) January 2, 2023