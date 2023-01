La separación de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos fue una de las más comentadas del 2022. Varios fanáticos esperaban una reconciliación, pero lo cierto es que en las últimas semanas se ha especulado que el actor ya tiene un nuevo amor.

Se trata de Juliana Diez, madre, empresaria y hasta cantante. De la pareja se ha dicho que están saliendo desde septiembre y que ya se las ha visto en algunos eventos. A lo anterior se debe sumar que suelen comentarse sus publicaciones en redes con emoticones bastante cariñosos.

(Vea también: [Video] “En mitad del mar”: aventura de Lincoln Palomeque terminó en incidente)

Por ahora, la pareja no ha confirmado su relación, pero en sus redes siguen apareciendo muestras de su posible romance.

Precisamente, una historia de Instagram tiene hablando a los fanáticos del actor. Se trata de un video en el que solo se puede ver el carro del famoso en movimiento. Pero lo que llama más la atención es la canción que acompaña la publicación.

Se trata de ‘Simplemente gracias’ de Calibre 50, que dice así: “No siento las horas cuando estoy contigo. Me encanta porque todo lo ves positivo. Dime en este tiempo dónde te metiste, que no te podía encontrar”.

(Vea también: [Video] Carlos Vargas mostró al “pollo” que lo acompaña en viaje y hasta habló de romance)

Pero además de la amorosa letra, dio de qué hablar que Sebastián acompañó la historia con un “10” más un corazón. Y teniendo en cuenta el apellido de Juliana, para varios quedó claro que era una dedicatoria y que su romance va en serio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Sebastián Caicedo se quedó con adoración de Carmen Villalobos

La expareja fue tema de conversación al finalizar el 2022, todo por su perro Capuchino. Carmen fue la primera en publicar su despedida de la mascota y luego Sebastián se mostró junto a él.

Lee También

Muchos criticaron al actor asegurando que le había dado un “golpe bajo” a la actriz, pero después salió a explicar en redes que ellos tenían este acuerdo desde el comienzo.

“Cuando pasó lo que pasó yo tuve que organizar muchísimas cosas, Carmen se quedó con ‘Capu’ por ese tiempo, pero como ella misma les contó, me lo iba a regresar. Eso no significa que ella no pueda verlo, al contrario, puede verlo las veces que quiera y pueda”, contó en redes.