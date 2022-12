La actriz barranquillera Carmen Villalobos fue la primera en anunciar que uno de los perritos que tuvo en su matrimonio con Sebastián Caicedo, debía entregárselo al también actor después de haberse separado. Esta semana, se despidió con mucho dolor de ‘Capuchino’, un canino de raza Sabueso Fino colombiano que estaba con la hoy expareja desde hace dos años.

“Quien te ve tan grandote, pero eres un consentido. Te amo con mi alma Capu, y así será por siempre, gracias por estos dos años llenitos de tanto amor, para muchos los perros son solo eso, perros, pero para otros son parte de nuestra familia y eso serás siempre mi Capu, un miembro más de esta familia. Mi capu eres un perro fuerte con una personalidad increíble, tienes una mirada tan noble que enamora a cualquiera, estoy segurísima de que vas a ser más feliz, siempre serás mi bebé grandote mi Capu, alias Juan Carlos, aquí siempre tendrás a tu otra familia, eres un perro excepcional. Te amaré por siempre. Desde el principio teníamos un acuerdo; yo iba a tener a Capuchino hasta esta fecha y ya después lo entregaba, Capu va a estar más feliz de lo que estaba… Se lo llevan a Medellín, a una casa finca, va a tener otros hermanitos… Es difícil, es complicado, pero acuerdos son acuerdos”, contó la actriz de 39 años, en sus redes sociales.

Sebastián Caicedo habló sobre acuerdo de separación con Carmen Villalobos

Días después, y ante los comentarios e interrogantes constantes que recibió en redes, el actor Sebastián Caicedo habló sobre el acuerdo y entregó su versión de los hechos. Como también lo dijo su exesposa, con quien sostuvo una relación de trece años, ambos siguen cumpliendo con lo pactado desde que dieron fin a su amor.

“¿Cómo llegó Capu a nuestras vidas? Una persona con la que estábamos trabajando tiene fincas en el llano, es una parte de Colombia donde hay mucho ganado. La raza de Capu es muy fuerte para fincas. Lo aceptamos, sobre todo, yo porque estábamos en ese momento construyendo la finca, así que se convirtió en mi compañero inseparable por todo ese tiempo mientras construíamos la finca. Así que cuando pasó lo que pasó yo tuve que organizar muchísimas cosas, Carmen se quedó con Capu por ese tiempo, pero como ella misma les contó en nuestro acuerdo pues ella me lo iba a regresar, eso no significa que ella no pueda verlo, al contrario, puede verlo las veces que quiera y pueda”, reveló asegurando también que le es difícil hablar del tema.

“Me parece importante terminar el año con la verdad, con lo que es. Nadie le está quitando nada a nadie, fue un acuerdo desde el amor que hubo, que hay y que siempre estará”, finalizó.