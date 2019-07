View this post on Instagram

Editorial Para @VogueItalia 🌟 . Recuerdo hace unos años tener una inseguridad muy grande con mostrar mi cuerpo en público siendo el tema de la desnudez algo muy complejo y también muy juzgado, llegan a reputar tu persona solo por una foto, cosa que me desagrada, no se debe juzgar el libro por la portada. No tendría sentido sentirse ofendido, impactado o herido en la sensibilidad por ver a los seres humanos tal y como son, sin ropas ni otros aditamentos. No logro computar en cuantos momentos deseé ser más libre con mi cuerpo y ahora que lo he conseguido no pienso despojarme de eso con vasta vehemencia porque me amo, de alguna manera deseo esto sea una forma de impregnar un poco de este amor propio a todos ustedes; eso logró demarcar en mí un antes y un después. ✨ (Hasta los mejores modelos se han despojado de todo eso) #ElNegroDeOro 🤴🏿