En las grabaciones que Greeicy publicó en su cuenta de Instagram, la artista aparece muy orgullosa del maquillaje y peinado que se hizo ella misma, solo que trata de contarles sobre el tema a sus seguidores en otra lengua, que no es la suya.

“Hi, guys. Today, my make up…”, se le escucha decir en un primer intento. Luego, Greeicy trata de cambiar la frase, pero no le salen palabras y, finalmente, dice: “Today, I make up myself”, para así decirles a sus fans que se maquilló sola.

“He visto un poco de clases de inglés y no aprendo un c*%o”, dice Rendón con evidente frustración, al ser corregida por alguien que no aparece en cámara, cuando habla del pelo.

En el video que aparece a continuación se puede ver y escuchar a Greeicy luchando con su inglés: