Todo empezó, según contó Jessica Cediel, luego de que ella subiera un video a su cuenta de Instagram para mostrar los resultados que ha tenido con su rutina de ejercicio y el cambio en la alimentación, y aunque seguidores elogiaron su aspecto físico no faltó el que le hizo un comentario subido de tono.

La presentadora publicó una captura de pantalla con varios mensajes que le ha enviado esta misma persona, y allí se aprecia que desde antes de abril ya le escribía con un tono que, para muchos, podría considerarse como de acosador.

Pero fue este martes cuando el hombre cruzó los límites de la coquetería y se metió al terreno de los insultos y los agravios.

“Me pasó algo demasiado chistoso, y digo que algunos hombres, particularmente, son demasiado misóginos. Tienen un concepto tan erróneo de las mujeres, así que dije: ‘A este man lo voy a boletear”, contó Cediel en sus historias.

Luego, le respondió directamente al hombre, ya que le había preguntado: “Oye, tú, ¿andas puteando, o qué la vaina?”.

“Qué tal este man lo ridículo. Señor, vea. Primero que todo, yo no estoy pute%&$, ni estoy buscando ‘chimbo’ ni me le estoy ofreciendo a nadie, porque si fuera por eso, créame que me sobran, y usted no se imagina la calidad”, le hizo saber.