“Amparito es una mujer increíble, la verdad”, fue lo primero que expresó el artista en la charla para Semana, que aceptó desde Medellín donde pasa la cuarentena por el coronavirus, pero luego recordó que no es tan fácil tratar a la jurado.

“Es complicada… es complicadita también. Hay que saberla llevar, pero es una gran mujer y la pasamos muy bien; aprendí muchas cosas de ella”, agregó.

Sin embargo, Vicky siguió insistiendo y le preguntó al intérprete de música popular si eran reales los enojos de Amparo en el mencionado ‘reality’ de imitadores, sobre todo con él, pues en una ocasión se vio que ella hasta dejó botado el programa.

“¡Era real! A ella no le gusta que la contradigan; todo lo que ella diga es lo que es. Entonces, le toca a uno llevarle la cuerda, pero cuando está uno con piedra, pues no se la lleva y no, y nos agarramos”, puntualizó el cantante sobre Amparo, que por estos días andaba trinando en contra de una defensa al actor Julián Román.

Las declaraciones de Jessi sobre ‘la Diva’ se pueden escuchar desde el minuto -20:30 del siguiente video de Semana con la conversación completa de él con Vicky, en la que también habló de su noviazgo con Paola Jara, su exesposa Sandra Barrios, sus hijos, sus gustos políticos (incluidos varios elogios para Álvaro Uribe, por los que fue tendencia), y otros detalles de su vida personal y profesional, pues hasta cantó en entrevista.