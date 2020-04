Y es que Álvaro Uribe es uno de los políticos que más amores y rechazos genera. Por eso, algunos tuiteros se mostraron a favor del artista por haber elegido al expresidente por encima de su sucesor Juan Manuel Santos y el senador Gustavo Petro, mientras otros comenzaron a ‘darle palo’.

Todo también porque Jessi no solo eligió a Álvaro Uribe, sino que en la charla en Semana se despachó en elogios para él y hasta le pidió que volviera a ser presidente de Colombia.

“Uribe, siempre. […] Siempre me ha gustado ese viejo”, expresó el intérprete, y Vicky ‘le picó más la lengua’ preguntándole si había votado por el jefe de Centro Democrático y “por qué le ha gustado” el exmandatario.

“Alcancé a votar por él, la primera vez que voté, creo que sí. […] Muy frentero, un guerrero”, agregó el cantante y, luego, se refirió a las críticas sobre Álvaro Uribe, a si cree en lo que se habla de ese político y qué le diría. Eso a petición de la periodista.

“De todos hablan. De los mejores hablan siempre. […] No me importan [las cosas que dicen sobre él… Le diría] Que vuelva a ser presidente”.

“Con esto lo van a acabar Jessi”, le respondió inmediatamente Vicky, como presagiando lo que se venía en redes sociales.

Aquí dejamos el video de Semana con las declaraciones de Jessi (desde el minuto -11:00), y después algunos de los comentarios que generó lo que dijo y por los que es tendencia en Twitter este martes, junto con su novia Paola Jara. Unas de las reacciones son a favor y otras llenas de odio o que prueban la polarización en la que está el país; es más, hay muchas buenas y malas enviadas desde cuentas con nombres y fotos falsas.

Jessi Uribe, respondió una pregunta, no ofendió a nadie, no incitó a nada, no promovió atacar a nadie ni a dañar nada.

Que es lo malo? Es un ciudadano que tiene una opinión. Eso no es democracia? y los que lo atacan no son los que hablan de represión?

— Hasher (@Hasheradri) April 21, 2020