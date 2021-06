green

Así lo mostró la misma madrina en historias de Instagram, donde celebró ser más que la tía de Samuel (niño del que ya se sabría quién es su madre).

En una de las publicaciones, la hermana del futbolista, incluso, le escribió al pequeño: “¡Te amo infinito, mi Samuel! Qué felicidad ser tu tía madrina ❤️”.

Esas palabras las compartió con una foto del menor solo, mientras que otras historias las subió con imágenes del bautizo, que se celebró el segundo puente de junio de 2021.

James Rodríguez también mostró instantáneas de ese momento y en una de ellas posó únicamente con su hijo y los padrinos del niño, pues para el resto de invitados hubo otros espacios fotográficos.

Estas son algunas de las historias en las que quedó en evidencia que Juana Valentina, quien ya dejó ver cómo la va con su excuñada Daniela Ospina, fue escogida como la madrina de Samuel Rodríguez.

Quién es Juana Valentina Restrepo, la madrina del hijo de James Rodríguez

Aparte de ser conocida por su relación familiar con el futbolista, que este fin de semana estuvo navegando con Mateo Carvajal, es ‘influencer’, ‘youtuber’ y fundadora de Splendor 98.

Eso último, incluso, lo destaca la joven en su cuenta pública de Instagram, en la que aparece como @juanavalentina y donde, además, dice amar de Jesús.

En sus más de 700 publicaciones en la red social tiene muchas de ella sola, pero entre las recientes ha subido varias con sus sobrinos Salomé y Samuel, hijos de James Rodríguez.

Asimismo, ha exhibido instantáneas de ella en viajes, en sesiones fotográficas, casuales o con perros, pues le encantan, como algunas que se muestran a continuación:

Cabe mencionar que Juana Valentina es hija de María del Pilar Rubio, como el deportista del Everton, pero su padre no es el mismo, ya que el de ella es Juan Carlos Restrepo, mientras que el del futbolista es James Rodríguez.

No obstante, toda la vida los dos famosos se han criado como hermanos y no como medio hermanos y eso también ha sido evidente en la cuenta de Instagram de la ‘influenciadora’, pues ha ‘posteado’ tomas con el jugador y les ha escrito mensajes de este estilo: “Post de apreciación a mi hermanito hoy porque me hace falta, jumadre, @jamesrodriguez10”.