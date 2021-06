green

Algunos se interesaron por saber por qué seguía soltera, otros en si está enamorada y unos más por su relación con Mateo Carvajal, quien chicaneó encuentro con el futbolista James Rodríguez.

Sin embargo, hubo otros más atrevidos que se metieron en la intimidad de la famosa y le preguntaron, directamente, “¿te hace falta el amor?”, teniendo en cuenta que ella, incluso, ha confesado haber estado en celibato.

“Obvio, más de un año y medio en abstinencia, jue…., a veces me dan ganas de caminar por las paredes”, fue lo primero que respondió la presentadora de ‘Bingos felices’ de Caracol.

(Vea también: Novios famosos de Jessica Cediel, incluidos Pipe Bueno y ganador de ‘Protagonistas’)

Luego, la estrella de la televisión también reveló cómo hace para calmar las ganas: “Después respiro, pienso en mí y se me pasa”, dijo.

¿Jessica Cediel y Mateo Carvajal son novios?

Luego de que la celebridad aseveró en las primeras preguntas del juego de Instagram que no estaba enamorada y se encontraba soltera, un seguidor quiso saber, entonces, qué pasaba con ‘el Pato’, como ella llama al ganador del ‘Desafío’ 2017.

Ante eso, lo primero que ella manifestó fue: “Ustedes son muy insistentes con este tema”, y ya después agregó: “Una vez más, con ‘el Pato’, nada, amigos y ya”.

Cabe mencionar que cuando se refirió a las razones por las que sigue sin pareja, lo que indicó fue que, en este momento, no se siente preparada para una relación, pues su corazón todavía está “dolido, prevenido y cerrado” por lo que vivió en sus anteriores noviazgos, uno que terminó por una infidelidad y otro en el que ella debió recurrir a las autoridades.

“La paz y la tranquilidad que me da estar soltera no la negocio y no la cambio por nada”, puntualizó.

Este es un video que recopila varias de las historias de Instagram en las que Jessica Cediel se refirió a su vida amorosa, en algunas también habló de su ex Pipe Bueno y la novia de él, Luisa Fernanda W, con quien estuvo de fiesta el fin de semana.