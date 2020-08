green

La famosa no se ha referido al tema, pero su allegado le afirmó a ‘Lo sé todo’ que ella sí solicitó los ocho mil dólares a su expareja, pero no por el anillo de compromiso, y aclaró que si la famosa no ha dicho nada es por el proceso legal en el que se encuentra con el atleta.

“Él [Mack Roesch] en sus publicaciones dice que no sabe a qué corresponden, porque él dice también que, cuando fue al apartamento de ella, ella le estaba pidiendo ocho mil dólares para regresar el anillo. Esto no es así, estos ocho mil dólares son todo lo de la parte legal, los honorarios, de este proceso”, aseguró Fernando Rivera en el programa.

La fuente, incluso, dio a entender en el espacio de Canal 1 que la prueba sería un mensaje que habría escrito el defensor de Mack Roesch. “Es tan así que el abogado, a través de un correo, dice que dispongan del anillo para cubrir con los gastos. Como que lo ponen en prenda o en garantía, para que se cubran los gastos del proceso”, explicó.

Pero esto no fue lo único en lo que, según el amigo de Jessica Cediel, aparentemente mintió el ex de ella; dijo que tampoco contó la verdad sobre el encuentro reciente que tuvo con la famosa.

Mack Roesch le confirmó a ‘La red’ este mes que se vio con la colombiana y que ella lo hizo esperar dos horas en un ‘lobby’ y con gente de seguridad.

Sin embargo, de acuerdo con la versión de Fernando Rivera, el atleta habría omitido decir que se vieron fue porque él entró sin permiso al condominio donde vive la famosa, pues “en teoría, ellos no deberían encontrarse”.

“Esta persona irrumpe en la seguridad del condominio donde vive Jessica; espera a que un residente ingrese por el parqueadero; él se mete; va al apartamento de Jessica y golpea. Jessica se da cuenta que él está ahí y se asusta. Hablan, y él dice en sus publicaciones que va a que ella le regrese el anillo y hay pruebas de que no fue así”, aseveró el allegado en ‘Lo sé todo’, como se puede escuchar en el siguiente video con su declaración completa, y puntualizó: