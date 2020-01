El comediante habló en el programa ‘La red’, del Canal Caracol, y reiteró que en el primer video que subió refiriéndose al atentado se estaba burlando de su colega Iván Marín por compartir un video llorando, al conocer la noticia que conmocionó a todos los colombianos.

A raíz de eso, Salem y su familia recibieron múltiples amenazas de muerte y, de hecho, recibió una llamada anónima en la que le dijeron que era “objetivo militar”, contó durante la entrevista.

“Reconozco que cometí un error al no pensar para hablar”, expresó el humorista.

Asimismo, Ibrahim confesó que luego de ganar ‘Sábados Felices’ en el 2015 se fue a México y, como tenía mucho tiempo libre, “empecé a ir por el mal camino, por el lado oscuro”.

“Empecé a enfiestarme mucho, encontrarme con licor, con drogas, y eso me trajo tantos problemas que me separé de mi ex”, reveló Salem en ‘La red’, donde prefirió no develar cuáles sustancias ha consumido, porque sigue siendo un momento difícil para él.

Luego de esto, Ibrahim pidió ayuda a su familia por su adicción y ellos le asignaron un “siquiatra, sicólogo, un doctor de cabecera” e, incluso, entró a una clínica de rehabilitación ambulatoria para hacer un proceso de limpieza.

No obstante, el humorista ha tenido recaídas, pero sabe que todo es un “proceso” para desintoxicarse.

A continuación, la entrevista que Ibrahim le concedió a ‘La red’:

Ibrahim es reconocido por un humor negro, que en muchas ocasiones se pasa de la raya, como se puede ver en el siguiente video que hizo para Pulzo con algunos chistes políticamente incorrectos: