Salem reveló que su madre y sus hermanos han recibido amenazas por escrito, con información de sus lugares de residencia y trabajo o estudios, respectivamente, y declaró en entrevista con RPTV Noticias estar triste por lo que está sucediendo.

“Me están amenazando con matarme por burlarme de muertos, creo que no tiene sentido”.

Salem fue duramente criticado por su humor negro a raíz del atentado a la Escuela de cadetes General Santander; tanto, que la red social Twitter suspendió temporalmente su cuenta, obedeciendo a los numerosos reportes en contra del comediante.

El comediante colombiano de raíces palestinas recordó que el y sus padres han sido víctimas de violencia y aclaró que con su humor no pretendía hacerle ninguna apología al terrorismo.

“Honestamente me arrepiento de haber generado esa discordia, me arrepiento de haberle generado a mi familia un mal momento, pero no me arrepiento de haber contado mis chistes y haber dado mi opinión”, manifesto Salem, haciendo alusión a la libertad de expresión que, considera, está siendo anulada “no por el Estado, no por los altos mandos, sino por la misma gente”.