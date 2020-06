green

Marcela puso el tema sobre la mesa, asegurando que tenía ese chisme y quería confirmarlo, como se puede escuchar en el minuto 17:55 del video que publicó en su cuenta de Instagram, y que compartimos al final de esta nota.

El hecho, que ocurrió “hace muchos años”, pues fue cuando Asprilla estaba en el Parma, equipo al que perteneció entre 1992 y 1999, fue por medio de una carta. “Nos llegaban cartas diarias al camerino […] Y me llegó una de un tipo que me escribió, un peluquero de Popayán, que él era estilista, que las mujeres no me entendían, que él a mí sí, que nos casáramos, que por qué no me casaba con él”, rememoró el ‘Tino’ en la charla.

El cuento, sin embargo, no es tan oculto como lo hizo ver Marcela Reyes, pues el exdeportista contó que además de causarle mucha risa la misiva, “esa carta terminó en mi casa, se dio cuenta el sapo de ‘Caremonja’, y lo hizo público […] Si yo me hubiera casado con él, yo creo que ya nos hubiéramos separado, porque en este momento ya estaría más viejo que un hp”, añadió entre risas.

En la entrevista, el ‘Tino’ Asprilla también ilustró el tamaño de su pene con un objeto, habló de su desempeño sexual y hasta confesó que nunca ha hecho un trío.