‘Sounds of freedom’, la película que trata la complicada temática del tráfico de niños y que está basada en un caso real ocurrido en Colombia, no la han aceptado en las plataformas de Netflix, Disney, Amazon, entre otras. Pero en las salas de Cine Colombia sí se podrá ver y el presidente de esta compañía se ha encargado de hacer los anuncios sobre este tema particular.

Por medio de su cuenta de Twitter el empresario Munir Falah, que es la cabeza principal de la empresa de proyección de películas más importante del país, había anunciado que antes finalizar de agosto no se podía estrenar en Colombia. Más allá de los vetos en los canales de ‘streaming’ y distribución digital de contenidos, era por un tema contractual.

Después, el mismo directivo de Cine Colombia confirmó que sería el 31 de agosto la proyección de esta película, que tiene bastantes ingredientes y actores relacionados con el país. Pero muchos preguntaban cuándo empezaría la venta de entradas o boletas, ya que en el resto del mundo ha sido un éxito.

Cine Colombia sacó a la venta entradas para la película ‘Sounds of freedom’

Y por la misma vía, que en los últimos días cambió de nombre y ahora se conoce como ‘X’, Falah dio la sorpresiva noticia de la salida a la venta de las entradas con más de un mes de anticipación. Y no tendrá restricción de salas:

“Cine Colombia inició la preventa de boletas para la película ‘Sound of Freedom’ en el 100 % de sus Multiplex a nivel nacional. El estreno será el jueves 31 de agosto 2023“.

Y de inmediato, el público consultó en la página oficial de Cine Colombia y se encontró con la novedad que ya estaba en todos los teatros de la empresa con doblaje y con subtítulos solo en algunos puntos y salas del país. La mayoría de lugares tienen una función en la tarde y un par en la noche

Cine Colombia inició la preventa de boletas para la película "Sound of Freedom" en el 100% de sus Multiplex a nivel nacional. El estreno será el jueves 31 de Agosto 2023.

Los precios están en la página y se conocen cuando se avanza en la compra de esta preventa, dependiendo el teatro y la ubicación. Pero entre los precios más económicos de teatros que manejan tarifas bajas, empiezan sobre los 8.000 pesos (en día normal) y pueden llegar a superar los 30.000 pesos por persona en teatros que manejan precios más altos. Sin embargo, esta empresa tiene tarifas especiales en días puntuales y pueden ser mucho más bajas las tarifas.

Prográmate HOY #JuevesDeEstrenos y disfruta de las historias que tanto esperabas ❤️‍🔥 Adquiere tus entradas en https://t.co/RDTXkr9Ipe 🎬🍿#SoloEnCines pic.twitter.com/27ia8o9DJx — Cine Colombia (@Cine_Colombia) July 27, 2023

Obviamente, ha crecido la expectativa porque la producción no se podrá ver en Netflix, Disney y Amazon, por ahora. Y por eso salen, con tanta anticipación, a la venta las entradas o boletas.