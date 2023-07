La película ‘Sound of Freedom’, producida por el mexicano Eduardo Verastegui y filmada en Colombia, es un filme que denuncia el tráfico infantil a nivel mundial, ha logrado superar 100 millones de dólares en recaudación solo en EE. UU y que fue rechaza por algunas plataformas de streaming.

Así fue confirmado por el medio estadounidense Variety el pasado jueves 20 de julio: “’Sound of Freedom’, el improbable éxito de taquilla de este verano, cruzó la marca de los 100 millones de dólares en América del Norte después de tres semanas de su estreno”.

Según Variety, es un “hito impresionante” para de bajo presupuesto (14.2 millones de dólares) basada en la fe, especialmente en el apogeo de la temporada de éxitos de taquilla de verano. También marca el primer lanzamiento independiente en tiempos posteriores a la pandemia en superar los $ 100 millones en la taquilla nacional. El éxito del autor, ganador del Oscar del año pasado “Everything Everywhere All at Once” superó los $ 100 millones a nivel mundial, pero eso incluyó $ 63 millones en la taquilla internacional.

‘Sound of Freedom’ se erige como el decimosexto lanzamiento norteamericano más taquillero del año. A este ritmo, la película busca seguir subiendo en esa lista y pronto suplantará los puestos 14 y 15, que actualmente pertenecen a ‘Scream VI’ con $108 millones y ‘The Flash’ con $107 millones.

Los grupos de medios religiosos y conservadores se han unido en contra de la película, que está parcialmente financiada y respaldada por Angel Studios, con sede en Utah.

La compañía independiente de transmisión y distribución ha utilizado esfuerzos no tradicionales para promover la película, incluida una aplicación “Pay It Forward” para permitir que las personas compren y donen boletos a otros. La compañía ha enmarcado la iniciativa como una forma de crear conciencia sobre el tráfico de niños.

“‘Sound of Freedom’” se ha convertido en la película de la gente”, dijo Jared Geesey, vicepresidente de distribución global de Angel Studios. “Estamos empoderando a las personas para que sean parte de la elección, el financiamiento y el intercambio de historias que amplifican la luz y la cultura del impacto”.

Alejandro Monteverde escribió y dirigió el thriller religioso, que se basa en la historia real de Tim Ballard (el actor de ‘La Pasión de Cristo’ Jim Caviezel), un exagente del gobierno que se embarca en una misión para rescatar a los niños de los traficantes sexuales en Colombia.

Los cinéfilos se mostraron entusiasmados y le otorgaron a la película un CinemaScore “A+” y una puntuación de audiencia del 100 % en Rotten Tomatoes. Los críticos han sido en su mayoría positivos hacia la película, que tiene un 76% en Rotten Tomatoes. El crítico de cine en jefe de Variety, Owen Gleiberman, calificó a “Sound of Freedom” como una “película convincente que arroja una luz auténtica sobre uno de los horrores criminales cruciales de nuestro tiempo, uno que Hollywood ha evitado en su mayoría”.

‘Sound of Freedom’ también tiene detractores, con algunas personas acusando a la película de embellecer la realidad de la explotación infantil y avivar teorías de conspiración política.

En las redes oficiales de la película, también celebraron su gran éxito en taquilla “Esta es una hazaña monumental y un gran paso adelante para arrojar luz sobre la oscuridad del tráfico de niños, así que no dejes que el impulso se detenga aquí. La lucha para terminar con el tráfico de niños es mucho más grande que esta película: es un movimiento mundial que requiere esfuerzo colectivo, colaboración y un frente unido. Este es solo el comienzo”, expresaron mediante un post de Instagram.

Estreno de Sound of Freedom en Latinoamérica

En Colombia se estrenará a través de Cinépolis y Cinemark, y la cadena Cine Colombia se encuentra en negociaciones.

Este jueves 20 de julio, varias cadenas de cines en América Latina anunciaron a través de sus redes sociales oficiales el estreno de Sound of Freedom el próximo 31 de agosto, el mismo día en el que se estrenará en México.

En Perú, las cadenas CineStar, Cinépolis, Cineplanet y Cinemark han confirmado su proyección para la fecha indicada. En Chile se proyectará en Cinépolis y Cinemark. A Ecuador llegará a través de Cinemark. Otros países en Latinoamérica aún no están confirmados.