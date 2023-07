Sound of Freedom es una película que ha generado controversia y expectativa por su temática y su mensaje. Se trata de un filme basado en hechos reales que narra la historia de Tim Ballard, un ex agente federal estadounidense que dejó su trabajo para fundar una organización dedicada a rescatar a niños víctimas de tráfico humano y explotación sexual en todo el mundo.

La cinta, dirigida por el mexicano Alejandro Monteverde y producida por el también mexicano Eduardo Verástegui, se estrenó en Estados Unidos el pasado 4 de julio y muestra cómo Ballard y su equipo se enfrentan a una peligrosa misión en Colombia para liberar a la hermana de uno de los menores que habían salvado previamente.

(Vea también: Lionel Messi sorprendió como actor junto a peso pesado de Colombia; pareciera llevar años)

El actor Jim Caviezel, conocido por su papel de Jesucristo en La Pasión de Cristo, interpreta a Ballard y ha dicho que esta es su película más importante después de la dirigida por Mel Gibson. Caviezel ha instado al público a ver la película y a tomar conciencia sobre el grave problema del tráfico de niños, que afecta a millones de personas en el mundo.

Un rechazo inexplicable

A pesar de su relevancia y su calidad, Sound of Freedom no ha tenido el apoyo ni la difusión que merece. Según Verástegui, plataformas como Netflix y Amazon rechazaron producir o distribuir la película sin dar ninguna explicación.

“Nos dijeron que no les interesaba. No nos dieron ninguna razón. Simplemente dijeron que no era para ellos”, dijo el productor en una entrevista con Efe.

Verástegui atribuyó este rechazo a la falta de interés o de valentía de las grandes compañías para abordar un tema tan delicado y tan real como el tráfico de niños. “Es una película que molesta, que incomoda, que duele, pero que al mismo tiempo es necesaria”, afirmó.

El productor también denunció que la película ha sido censurada en redes sociales como Facebook e Instagram, que han bloqueado los anuncios y las publicaciones relacionadas con la cinta.

(Lea también: Desmantelan locales en Bogotá donde hacían trata de personas y otros graves delitos)

Una esperanza de libertad

Ante las dificultades para llegar al gran público, Sound of Freedom ha optado por una estrategia alternativa de distribución. La película se exhibe en salas seleccionadas de Estados Unidos y se puede ver en línea a través de la plataforma Angel Studios, que permite a los cineastas financiar, crear y distribuir sus obras con total libertad creativa.

La película ha tenido una buena acogida entre los espectadores que han podido verla y ha recaudado más de 10 millones de dólares en preventa. Además, ha recibido el apoyo de personalidades como Mel Gibson, quien ha invitado a ver la cinta en varios videos.

Sound of Freedom es una película que busca no solo entretener, sino también educar, concienciar y movilizar a la sociedad frente al horror del tráfico de niños. Es una película que denuncia una realidad que muchos ignoran o prefieren ignorar. Es una película que celebra el valor, la fe y el amor de quienes luchan por la libertad de los más vulnerables. Es una película que merece ser vista y difundida.