En un video compartido por Grace, la creadora de la pancarta, se puede escuchar cuando Styles le pregunta que en dónde se encontraba su madre en ese momento, a lo que la fan le respondió que estaba en un hotel que quedaba a 6 kilómetros de donde se estaba realizando el show.

Después le pidió el nombre de su madre (que se llama Tina) y, antes de hacer el anuncio oficial, pidió silencio a los presentes que estaban enloquecidos por el suceso, repitió el nombre y dijo:

En ese momento el público explotó de la emoción y el artista hizo ademán de estar escuchando una respuesta y expresó: “ella dice que está bien” y aprovechó para felicitarla por ese gran paso.

Al siguiente día, la fanática trinó una foto de su madre sonriente luego de ver el video y contó que le dijo que “la ama y que puede ser lo que ella quiera ser”.

La grabación ya cuenta con más de 53 mil reproducciones y cientos de mensajes de apoyo para Grace.

@Harry_Styles Thank you so much for creating an environment where I am proud to be who I am. Your continuous support of the LGBTQ+ has helped me come to love myself and feel safe. Thank you for tonight and I can’t wait to show Tina (my mom) this video. Love you always. pic.twitter.com/Kk5FJVYemB

“TINA SHE’S GAY”

I SHOWED MY MOM THE VIDEOS FROM TONIGHT. SHE IS OVERJOYED AND SAYS THAT “YES I DO LOVE YOU AND YOU CAN BE WHOEVER YOU WANT TO BE” SHE WANTS TO THANK HARRY FOR HELPING ME COME OUT and she has decided to come to LA Night 1 with me :)

Thank you @Harry_Styles 💓 pic.twitter.com/vB0kpAImUv

— Grace TODAY (@takehismedicine) July 12, 2018