Green Day, la icónica banda de punk rock formada en 1986 en Berkeley, California, por Billie Joe Armstrong (voz y guitarra), Mike Dirnt (bajo) y Tré Cool (batería), causó gran expectativa entre sus fanáticos latinoamericanos debido a los crecientes rumores sobre una posible gira por la región en 2025.

(Vea también: Silvestre Dangond hará último baile con ‘Juancho’ de la Espriella en Bogotá y más ciudades)

Con una carrera que abarca más de tres décadas, la banda se consolidó como un referente del punk rock con su álbum Dookie (1994), que incluye éxitos como ‘Basket case’ y ‘When I come around’, y alcanzó un impacto cultural con ‘American idiot’ (2004), un álbum conceptual que marcó a toda una generación.

Pero su llegada a Colombia ya no es solo un rumor. Green Day publicó un video que emocionó a sus fanáticos. Como parte de su ‘tour Saviors’, que celebra el 30º aniversario de ‘Dookie’ y el 20º de ‘American idiot’. Billie Joe Armstrong confirmó en los Grammy Awards 2025 que la banda visitará la región, afirmando “estamos en camino” durante una entrevista en la alfombra roja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Green Day (@greenday)

Hasta ahora, la única fecha confirmada es el 7 de septiembre de 2025 en São Paulo, Brasil, donde Green Day se presentará en el festival ‘The Town’ junto a los Sex Pistols. Pero en el video mostró la bandera de Colombia, México, Chile, Argentina y Paraguay.

Los rumores han cobrado fuerza gracias a publicaciones en X que mencionan una posible presentación en Bogotá el 24 de agosto de 2025, aunque el escenario y la ticketera aún no están confirmados.

(Vea también: ¿Fabulosos Cadillacs en Rock al Parque de 2025? Atención en Bogotá por gira de conciertos)

Green Day en Colombia en 2017

El 17 de noviembre de 2017, Bogotá vibró con la energía de Green Day. Aquel concierto, celebrado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, fue parte del ‘Revolution radio tour’, la gira que promocionó su álbum Revolution Radio. Para los fanáticos colombianos, la noche fue inolvidable, ya que marcó el regreso de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool a un escenario nacional tras años de espera desde su primera visita en 2010.

(Vea también: Movistar Arena de Bogotá regala celulares en conciertos de 2025: cómo llevarse uno gratis)

La jornada comenzó alrededor de las 7 de la noche, cuando miles de asistentes llenaron el parque, ansiosos por asegurarse un lugar cerca de la tarima. La apertura estuvo a cargo de Kitsch, una banda local liderada por Albert Medina, que capturó la atención del público con su sonido garajero y el estilo único de su vocalista, cuyos ojos maquillados en tonos rosas fueron un detalle que no pasó desapercibido.

Luego, The Interrupters, un cuarteto de ska punk californiano, elevó el ánimo con un repertorio de nueve canciones y una interacción vibrante, preparando el escenario para el momento más esperado: la entrada de Green Day.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.