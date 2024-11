Gloria Martínez, mejor conocida en la industria musical y el mundo del entretenimiento como Goyo, es una talentosa cantante y compositora colombiana nacida en Condoto, municipio del Chocó. Hizo parte, también de la exitosa agrupación ChocQuibTown, donde trabajó junto a su hermano ‘Slow Mike’ y su expareja ‘Tostao’.

Ahora, en su etapa como solista, visitó la cabina de Impresentables y reveló detalles sobre su vida personal, pero también viajó en el tiempo para recordar sus inicios en la música y su trayectoria profesional.

En medio de la entrevista, se conoció que, además de su pasión por la música, también tiene un vínculo familiar con el recordado compositor colombiano Jairo Varela, fundador y director del Grupo Niche, una de las agrupaciones de salsa más emblemáticas y reconocidas de Latinoamérica.

Y es que el bisabuelo de Goyo, resultó ser el abuelo de Varela, lo que la convertiría en la sobrina del recordado músico.

“Jairo, para mí, es uno de los artistas y personas que más he admirado por su tenacidad y disciplina a la hora de componer, es un gran compositor, yo creo que es la vara más alta de composición que yo me pongo por sus letras, su sensibilidad, por todo”, aseguró Goyo. “Pero, haber nacido en la familia Martínez en el Chocó también me da eso porque mi familia ha sido de muchas letras. La mamá de Jairo es escritora, mi tía Teresa Martínez de Varela, crecimos leyendo sus poemas, en el colegio donde yo estudiaba el himno lo escribió ella. En mi familia siempre hubo ese amor y respeto por el arte”, añadió.

Aseguró, también, recordar a Varela incursionando en la música y creciendo en ella. Dice que, le tuvo tanto respeto, que no quiso usar su nombre para crecer, sino que esperaba hacerlo por su propio talento.

Sin embargo, recuerda que, la primera vez que le mostró el álbum ‘Somos Pacíficos’, canción por canción, que los catapultó a la fama, vivió una experiencia llena de nervios e incertidumbre.

“Yo estaba que me orinaba, me paraba, me sentaba y él me hacía muchas preguntas. Era serio, pero al mismo tiempo recochero”, señaló.