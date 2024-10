Uno de los cantantes de salsa más reconocidos en Colombia es Jairo Vásquez, de 61 años de edad, quien se ganó su reconocimiento por su camino en el Grupo Niche, pero luego también por la creación del grupo Son de Cali.

Sin embargo, por más de que ha llevado mucha alegría a los hogares colombianos y latinoamericanos con su música y su canto, él vivió un episodio bastante difícil que le costó mucho superar, pues sus dos hijos perdieron la vida con apenas seis meses de diferencia.

Qué pasó con los hijos de Jairo Vásquez

En 2021, justo cuando Colombia apenas estaba saliendo de la pandemia, este músico vivió una situación que nadie en el mundo quiere vivir, pues su hijo mayor, Andrés, fue encontrado sin vida en su apartamento de Neiva, y luego Edwin, que era el menor, falleció en un accidente de tránsito en la Ciudad de México.

Debido a este complicado momento, el artista confesó que ha querido escribirles algunas letras para expresarles su amor, pero que todavía no es capaz porque el dolor aún lo invade.

“Ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida y un dolor de padre con el que tuve que aprender a lidiar. Uno de padre piensa que siempre nos vamos de este mundo primero, no los hijos. Nunca se está preparado para perder a tus hijos”, contó Vásquez, en diálogo con la Revista Semana.

Y agregó: “Fueron momentos en los que me quebré, me acobardé ante la vida, en los que creí que no sería capaz, y creo que me ayudó mi fe, creer en Dios. Me arrodillé ante él y le pedí que me llenara de valor. Por él es que pude seguir cantando y volverme a subir a una tarima. La música fue terapéutica para mí. He pensado en la idea de componer una canción de ese momento de mi vida. Aún no me siento listo, pero espero poder cumplir ese sueño“.

Luego de superar ese momento, el artista sacó hace pocos días la canción ‘Caminemos juntos’, con la cual ha podido expresar un poco de lo que ha vivido en estos años.

