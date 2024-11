El acordeonero Iván Zuleta conversó con Olímpica Stéreo y compartió detalles sobre sus ingresos como acordeonero de Diomedes Díaz y su contratación para parrandas vallenatas en todo el país.

Iván Zuleta pertenece a la dinastía Zuleta del vallenato, liderada por Emiliano Zuleta Baquero, autor de La gota fría. Entre sus familiares se encuentran su tío, el compositor Héctor Zuleta Díaz; Efraín Zuleta Peña; el reconocido cantante Poncho Zuleta y el acordeonero Emiliano Zuleta. Estos dos últimos formaron la exitosa agrupación vallenata ‘Los hermanos Zuleta’.

El acordeonero Iván Zuleta dice cuánto ganaba trabajando con Diomedes Díaz

El músico vallento contó lo siguiente: “En el año 1995 comencé ganando $ 1’000.000 por presentación. Cuando cerramos el ciclo yo estaba ganando entre $ 2’000.000 a $ 2′ 300.000. A veces me hacía 10 a 12 millones de pesos semanales en esa época”.

Zuleta comentó que Diomedes era una verdadera máquina de hacer dinero, y él, con solo 17 años, se encontraba manejando grandes sumas de dinero en sus manos.

“Además, nos pagaban por CD producido, nos pagaban por fiesta vallenata, que era todos los diciembres. No recuerdo que haya un fin de semana en el que no trabajáramos. Todo era seguido”, dijo el músico.





Después, contó: “Yo toqué en el Club Valledupar, al siguiente día tocábamos en Bogotá dos veces, y no recibí uno sino tres millones de pesos”.

En 1995, el salario mínimo era de 118.934 pesos, y cada presentación equivalía a 8.4 salarios mínimos, es decir, aproximadamente $ 10’900.000 pesos actuales. Esto significa que, si ganaban 10 millones por fin de semana en esa época, hoy esa cifra equivaldría a 109 millones de pesos.

¿De qué murió Diomedes Díaz?

Según dictamen médico el cantante murió de un infarto fulminante, y, “llegó sin signos vitales e ingresó con rigidez. Tenía más de cuatro o seis horas de haber muerto”, dijo exmánager del artista de vallenato, Joaco Guillén a Pulzo.

Para el exmánager de Diomedes esa versión no es real: “Según el diagnostico de Medicina Legal, Diomedes tuvo problemas del organismo y que le dio un paro, pero hice la investigación y él no murió por causas naturales, él tuvo otro desenlace, las personas que lo rodeaban no se preocupaban por su salud, sino que estaban detrás de su dinero”.

