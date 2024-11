La música de Diomedes Díaz todavía sigue siendo de la que más escuchan los colombianos, pues sus canciones llenas de sentimientos y letras con pasión hacen que muchos se conecten y la disfruten cuando están con amigos, familia o de fiesta.

De hecho, una de las canciones más conocidas de este artista es ‘Mi muchacho’, en la cual habla de sus hijos y cómo son de parecidos a él cuando era joven, un tema que fue dedicado, principalmente, a Rafael Santos.

Sin embargo, pocos conocían la historia detrás de este tema, la cual fue hasta grave porque existía la posibilidad de que Santos no hablara más con Díaz, pese a que este era solo un niño.

El emotivo regalo de Diomedes Díaz a Rafael Santos con ‘Mi muchacho’

En diálogo con Los 40, Rafael Santos contó la historia detrás de esta canción, la cual se dio cuando él tenía apenas seis años y se molestó mucho por un pequeño desplante de su papá.

“Nosotros íbamos por el centro de donde vivíamos con él y con mi mamá y pasamos al lado de una tienda donde él compraba sus botas de los conciertos, entonces yo le dije que quería unas como las de él, pero como era domingo estaba cerrado“, comenzó contando Santos.

Y agregó: “Pero yo no entendía eso y me puse a hacerle pataleta porque era muy consentido, hasta que lo cansé, me bajó de la camioneta y me dio dos palmadas. Esto me traumó porque yo duré como ocho días sin ir al colegio, sin hablarle y ya me estaba alejando mucho de él”.

Por esa situación, la mamá se preocupó tanto que le dijo a Diomedes que debería sacarle una canción para que se arreglaran las cosas y así lo hizo unos días después.

“Llegó como a las 3:00 de la mañana a la casa y yo estaba dormido, entonces me tocó al puerta y yo no le quería abrir porque pensé que me iba a pegar. Entonces me dijo que me tenía un regalo, salí y me comenzó a interpretar esa canción, por lo que todos lloramos“, concluyó el cantante.

De esta manera, así nació esta canción que junto al ‘Condor herido’, ‘Ilusiones’ y ‘Caracoles de colores’, entre otras, pueden ser de las más reconocidas de este importante artista.

