La ex Señorita Colombia dio estos detalles en la reciente edición impresa de Aló, de la que es portada y donde primero reveló detalles poco conocidos de cómo fue que empezó su noviazgo con el hijo menor del expresidente Santos, pues incluyó un chisme, una mentira y más.

Ya después, cuando en la publicación le preguntaron por sus suegros, sí aseguró:

“Adoro a la familia de él [Esteban Santos]; son demasiado especiales conmigo, muy lindos, me han recibido de una forma muy linda y generosa, sobre todo en esta pandemia en la que he estado muy sola, [‘Tutina’ y Juan Manuel Santos] me han acogido como una hija más. Han sido de verdad muy cálidos, me han recibido muy bien y me acogieron el tiempo que estuvimos juntos. La verdad es que han sido muy especiales conmigo”.