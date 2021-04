green

Lo primero que aclaró la ex Señorita Colombia, que es prima de ‘Maleja’ Restrepo, en una entrevista para la edición impresa de Aló es que ella y Esteban se conocen desde “hace mucho tiempo por amigos en común”, pero entre ellos no había pasado nada hasta el 2020.

Luego, dio a entender que su relación amorosa se dio, en parte, por un chisme que les armaron en el Carnaval de Barranquilla, pues algunos medios los cuadraron antes de tiempo cuando los vieron juntos en un palco.

“Fui a ese palco porque quedaba más cerquita a la tarima y nos vieron juntos, pues todo el mundo estaba de rojo y yo tenía camiseta azul, mido dos metros y era el punto azul moviéndose por todo el palco… armaron chisme, pero no pasó absolutamente nada. Ni siquiera nos cogimos la mano, ni un dedito, absolutamente nada, pero nos armaron chisme”, aseguró Gabriela Tafur en la revista.

(Vea también: Foto con que Gabriela Tafur oficializó su noviazgo con Esteban Santos en Instagram)

Al ver eso, un amigo de Gabriela, que hace unas semanas fue ‘hackeada’, y de Esteban les pasó la noticia y ella se comunicó con el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, pero él le dijo una mentira y el asunto, al final, se terminó convirtiendo en un juego de ‘novio’ y ‘novia’ que pasó a ser real.

“Salimos en todos los medios de comunicación como los nuevos novios. Lo cual era falso, pero por esa noticia empezamos a hablar. Un amigo en común le mandó la noticia a él y a mí, y le escribí a Esteban y le dije: ‘¿Viste esto?’, y me dice: ‘No, no lo había visto’. Mentira, mi amigo se la había mandado también a él y ahí empezamos a hablar. Empezamos a molestar, yo le decía ‘novio’ y él me decía ‘novia’. Hablamos mucho, salimos una vez y cayó la pandemia, entonces todo se aceleró y nos salió superbién. Afortunadamente ha sido una buena compañía durante estos meses de encierro”, puntualizó la exreina sobre su noviazgo con el menor de los hijos de Santos.

Cómo celebrarán Esteban Santos y Gabriela Tafur su aniversario

La ex Miss Colombia aseguró en el mencionado medio impreso que, por ahora, no tienen un plan específico. No obstante, sí esperan poder hacer un viaje a un lugar que a ella le encanta: al río La Miel, entre Antioquia y Quindío.

Pero eso no es lo único que le encanta, en la entrevista se despachó en elogios para su novio, al que no solo admira por ser inteligente y culto, sino porque es noble, dulce y generoso: “Esteban es un niño adorable”.

Asimismo, destacó algunos de las cosas que tienen en común: disfrutan hablar sobre todo de la actualidad nacional, son muy familiares, les gusta el deporte y son muy caseros. Pese a eso, no se atrevió a hablar de planes a largo plazo para su relación ya que, entre otras cosas, indicó que Esteban está en proceso para una maestría en Harvard: “Estamos felices, pero es muy temprano para saber cualquier cosa. […] Un día a la vez”.

Esteban Santos y Gabriela Tafur en Instagram

Después de que hicieron público su amor, la pareja no se ahorra elogios amorosos y románticas publicaciones en sus redes sociales. Los corazones y las declaraciones en fechas como San Valentín no han faltado.

Tanto la exreina como el hijo de Santos han compartido fotografías de su relación y estas son algunas de ellas:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriela Tafur (@gabrielatafur)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriela Tafur (@gabrielatafur)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriela Tafur (@gabrielatafur)