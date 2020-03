View this post on Instagram

La organización influye mucho en varios aspectos de nuestra vida. A mi me ayudo con todo mi proceso de pérdida de peso ( luego les explico el cómo y el por qué). 😊Así luce la habitación de mi Mariana. Tratamos de mantenerla ordenada, pero a veces no se puede tenerla al 💯. Con los niños hay que tener mucha paciencia. 🤷🏻‍♀️Y tampoco me estreso por el desorden que hace en el segundo piso de su habitación.