green

“En los pueblos me decían ‘doctora, que la morcilla, el aguardiente, la cerveza, y yo me fui volviendo campeona profesional de tomar cerveza y aguardiente. En un periodo de 10 años, me engordé 16 kilos. Los otros 4 kilos sí me los subí un poquito después del reinado”, recordó la exreina en una entrevista con ‘La Red’.

La famosa agregó que durante una época no estuvo expuesta a los medios y que eso influyó en que descuidara su figura:

“Yo decía: ‘Ay, como no estoy saliendo en televisión, no soy presentadora ni nada, yo puedo comer, puedo hacer lo que quiera”.

Todo lo anterior, según el relato de Catalina, hizo que su peso pasara de 50 a 70 kilos, y que ella cambiara su carácter.

“Cuando me ponía la ropa y me quedaba apretada, o se me salían los gordos, me daba mal genio, sobre todo los fines de semana. Entonces, me ponía a pelearle a Diego (el esposo) y a pelear con los niños; uno se desquitaba con todo el mundo”, manifestó la exreina al programa.

Catalina también contó en el espacio de chismes que pudo recuperar su peso gracias a su hermana: ella la alertó en junio del año pasado y la guio con una dieta saludable que le permitió bajar 10 kilos en un mes y medio.

“Me arrepiento muchísimo de haber perdido 20 años, de no haber sido juiciosa con mi alimentación, de no haber sido juiciosa con el ejercicio”, concluyó la exreina en ‘La Red’.

En el siguiente informe del programa puede ver fotos de cómo lucía Catalina cuando tenía 20 kilos de más en su cuerpo: