Ayer, un día absolutamente mágico, emocionante, feliz para mi, se casó mi bebé, mi hija mayor, pelada, muy joven, bella, no saben como lloreeeee, por ese camino a entregarla a @juanccasas (te adoro ) a la iglesia, no sabía realmente que iba a llorar tanto, no muchas mujeres entregamos a sus hijas en el altar, en general lo hace el padre, pero llore de la felicidad, de la emoción, y eso que la wedding planner (Ana) que es lo mejor, me hizo abrir la boca , y me echó un poco de gotas para controlar mis emociones!!! No me imagino como sería sin ellas, Mis hermanas @ivettecepeda @angiecepeda lloraban conmigo, mis hijos Mariano y nathaniel,porq entendían las razones, solo les digo, como les afirmé en un post pasado, todo lo que uno pase con respecto a los hijos, vale la pena!!! Te amo con mi alma @dpazcepeda y quiero agradecer enormemente a @pronoviascol por el vestido tan hermoso, de ensueño, a Carmen Vergara, y a todo su staff por ser tan bellas!!! ❤️ (después les muestro mas)