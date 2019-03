La famosa comenzó conversando sobre el trabajo espiritual que realiza desde hace un tiempo, y a si esas terapias la ayudaron a sanar las heridas y vacíos que le dejó su divorcio con el cantante Lucas Arnau en 2015, tras 10 años de relación.

Fue en ese momento, que la celebridad sugirió que sí y, enseguida, contestó afirmativamente a la pregunta de si ya lo había perdonado.

“Total”, expresó, y más adelante añadió el por qué lo perdonó y ni siquiera intenta borrar el rastro del idilio que tuvieron.

“Honro mi pasado en todos mis niveles, a mis exnovios, a mi exesposo, porque gracias a ellos hoy tengo un aprendizaje superbonito, y gracias a ellos, mi presente también es muy bonito. Y no tengo que quitar fotos de mi Instagram o pedir que no me hablen de él [de Lucas]; eso no va conmigo. Solo le pido a la vida que le vaya bien”, aseveró, y continuó:

“Sentir esa tranquilidad lo vale todo y esa dicha la adquirí entendiendo que de pronto en ese momento no tuve las herramientas que hoy tengo para solucionar las cosas que vivimos, pero ya no me juzgo, ya no me doy latigazos, solo acepto lo que pasó, pues esos sentimientos de rabia solo le hacen daño a uno y no tiene sentido engancharse”.

En ese momento, se cerró el tema sobre su expareja y en la entrevista empezaron a interrogar a Isabel Cristina Estrada por su actual esposo, del que no había hablado tanto en público, porque prefiere mantener su matrimonio en privado para no repetir los errores del pasado, y con quien dijo estar “matada de la dicha”, “feliz”, y “muy enamorada”, debido a que él es un hombre “espectacular” con el que se casó cuando apenas llevaban alrededor de un año de novios.

“Para mí no es fácil hablar de esto, es más, es la primera vez que lo hago, porque con mi separación hubo muchas personas hablando, opinando y diciendo cosas que no eran, por eso esta nueva relación preferí guardarla para mí, no exponer lo que estaba viviendo y tomarnos este matrimonio solo para los dos, y llegamos a ese acuerdo con él. […] Él no es un tipo famoso, no está en el medio y me lo pidió así. Nuestra relación es solo para los dos, para nuestra familia, y ya. En redes sociales trato de ser muy hermética. Lo que hago es blindar mi matrimonio”, puntualizó.

La entrevista completa, en la que la actriz también dio declaraciones sobre su faceta deportiva, de si desea ser madre, de si los 40 años son los nuevos 20, entre otros temas, se puede leer en la reciente edición impresa de Aló, que circulará hasta comienzos de abril.

Cabe mencionar que así como Isabel Cristina le volvió a apostar al amor, su exesposo hizo lo mismo.

No obstante, a Lucas no le habría ido tan bien, pues después se casó de nuevo, con la modelo Catalina Pérez, pero ya se separaron. Ahora, el artista está saliendo con la presentadora Sandra Mazuera, como confirmó ella en Instagram, hace unas semanas.