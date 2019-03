“¡No, qué tal esto! Acaban de comenzar las grabaciones de ‘Masterchef’ 2019 y ya se presentó la primera baja. Resulta que Julio César Luna, un galán de galanes por allá de la televisión de los años setenta, que estaba participando, decidió pasar su renuncia y saben por qué: por supuesto maltrato de uno de los jurados, de Jorge Rausch. Si eso es empezando, cómo será terminando. Ahí les dejo el chismecito”, afirmó ‘Candela’.

No obstante, Pulzo conoció que dicho lío en el reality no habría existido. Es más, Luna ni siquiera firmó un contrato para ser parte del programa, aunque no se descarta que sí haya estado en los planes del canal cuando se evaluaba a qué famosos tener como concursantes.

“No hay ninguna renuncia, no hay ningún maltrato; eso es información falsa. Ni [Julio César] entró a la cocina, ni siquiera tuvo delantal, ni tuvo contacto con los chefs para que renunciara por ningún tipo de maltrato”, le reveló una fuente a este medio.

Por lo tanto, se desconoce de dónde salió la información entregada por ‘la Negra’, pese a que en Twitter, desde una cuenta donde se asegura que ese es el perfil del actor, hay unos trinos al respecto.

En un video en el que se anuncian algunos de los posibles participantes de ‘Masterchef’ (Luna no aparece), que no han sido confirmados por RCN, desde dicha supuesta cuenta del actor respondieron, riendo: “Menos mal que renuncié a ese programa… Hay media docena de personas que me caen ‘remal’… jajajajajajaja”.

Por eso, el periodista que subió la grabación le expresó: “Como siempre tan sincero, Julio, pero igual hubiese sido interesante verlo en su faceta de chef”.

“Sí, Xavier… pero en un ambiente agradable, no con personas egocéntricas y mediáticas (dije: solo algunos). El cocinar debe ser un acto de amor y no un atropello a la dignidad de los participantes, como lo hacen los jueces… Los Krauch,entre otros”, contestaron desde el perfil @juliocesarlun11, con el error en el apellido del jurado.

Aquí compartimos esos trinos, más el video de ‘Candela’ sobre el supuesto maltrato. Sin embargo, frente a las cámaras ni Luna, ni Rausch, ni el canal se han referido al presunto inconveniente, que desmintió una fuente cercana al tema.

MENOS MAL QUE RENUNCIÉ A ESE PROGRAMA…HAY MEDIA DOCENA DE PERSONAS QUE ME CAEN "REMAL"…jajajajajajaja. — julio cesar luna (@juliocesarlun11) March 27, 2019