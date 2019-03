View this post on Instagram

Se terminó el Campeonato Mundial y me voy feliz. Feliz de haberlo dejado todo y poder llevarme a casa 2 medallas, una de Plata y una de Bronce. 🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴 Muchas gracias a todos por sus mensajes de ánimo, me hacen sentir orgullosa de representar a Colombia ante el mundo. Muchas gracias a @bbva_colombia por apoyarme y creer en mi, a @fedecas.colombia y @coldeportes por apoyar el desarrollo de este deporte, significa mucho para mi ❤️ Gracias a @johnnydeep110 por siempre estar a mi lado y apoyarme en los momentos difíciles, por creer en mi cuando ni yo lo hago, y por haber puesto su tiempo y energía en hacer esta competencia lo más segura posible, gracias por todo baby, te amo. Ahora unos días en Europa y después a volver a Dominica a seguir preparandonos para la competencia @blueelementfreediving #girlpower Siempre un honor compartir el mar (y el podio) con @alessia.zecchini @alenka_artnik @zharkova_freediver @kinoshitasayuri @hanakofreediving ❤️❤️❤️❤️ Photos by @samojeranko And the official photographer #girlswhofreedive #girlsthatfreedive #freediving #freedive #underwater #worldchamps #champions #sports