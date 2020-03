View this post on Instagram

Hoy cumplo 1 año! Sí, hace un año mi Trasplante de Médula Ósea me curó de la leucemia. A Dios, mí esposa, a mis hijos, a mi madre, mis hermanos y familia, gracias por su presencia constante con amor, amor y más amor. A los doctores de mi vida y enfermeras, gratitud infinita. A los amigos (los de siempre, contados con los dedos) mi cariño y reconocimiento por hacerme sentir su alma hermosa. A Caracol tv y Blu radio por su sentido humano. Ésta metamorfosis dejando el dolor, recibiendo el cambio, sintiendo en el día a día la evolución maravillosa, aún está llena de vericuetos por descubrir y bendiciones de arriba. Vendrán más cosas y mejores. Comparto éstas imágenes (1 y 2) para todos aquellos que están pasando por lo mismo y sienten que a veces la leucemia u otro cáncer nos gana…vean que todo fluye si se acepta! lo hago -no con actitud amarillista- sino con sentido humano para demostrar que con positivismo, fe y amor todo se logra: así estaba hace un año después de mi hospitalización. Las quimios y medicaciones desembocan en un desgaste físico que le pasa a uno la cuenta. Hay dolor, hay que volver a aprende a caminar, a tonificar el cuerpo (bajé 15 kilos) a ir al baño, a comer, a dormir, hasta a hablar… perdí mi pelo, mi piel se volvió cetrina por los fuertes químicos etc, etc., etc., Sicológicamente también se sufre y se cambia. Pero uno supera muchas cosas y avanza. Sí se logra! Joder! Hoy cumplo años como renacido: 1 año!!! En este recorrido -que quería compartir- todo ha valido la pena. Espero haya sido de ayuda para muchas personas en igual situación. Voy a ser consecuente conmigo y mi ética de comportamiento: no voy a hacer de mi vida un teatro entorno a lo que me pasó porque muchos combaten día a día infinidad de cánceres sin tener tarimas o escenarios como éstos que dan las redes. Seguiré viviendo como vivo, que es más digno y equitativo en éste renacimiento que experimento… Tomo mi rumbo de entender tantas cosas con mi tribu y bajo mis convicciones… ya podré acompañarlos desde otras instancias si así lo quiere el camino. Sólo quería compartirlo a pesar de estos días tan duros de pandemia… pero también saldremos de ésta! Gracias 🙏🏻 Namasté.