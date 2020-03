View this post on Instagram

Somos sospechosos 🤔 Podríamos tener coronavirus. Entonces les cuento…. viajamos a Miami antes de que todo esto explotara ( hace más de 10 días ya), dos dias después des estar en Miami todo reventó, Intentamos llegar a (Israel) el país de mi amor @guydavidyan antes de q cerraran los aeropuertos, llegamos a miami y nos hicieron firmar un papel que decía que llegando a Israel teníamos q estar en cuarentena por 14 días, con lo cual estábamos más que de acuerdo, lo firmamos y arrancamos Miami -Washington, Washington-NY y cuando estábamos en la puerta c123 del avión a Tel Aviv nos dijeron q cambiaron la reglas, que hacía 3 horas Israel había prohibido la entrada a extranjeros, así que yo no podría entrar, nos tocó regresar a Miami y de Miami a Colombia. después de más de 40 horas en 6 aeropuertos y aviones por fin llegamos a la casa, gracias a Dios. Estamos muy bn pero con síntomas así q nos están haciendo los exámenes, les contaremos en unos días cuando tengamos los resultados. Oren por nosotros 🙏🏻 GRACIAS A TODOS LOS MÉDICOS! ELLOS SALEN POR NOSTROS, NOSTROS QUEDEMONOS EN CASA POR ELLOS.