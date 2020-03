Amparo Grisales sugirió en dicha red social que hay que cambiarle el nombre al coronavirus para que así le “quitemos poder” y deje de “reinar” alrededor del mundo.

La lógica de la actriz viene, según ella, de los “neurolinguistas”, pues afirma que cuando nombraron al virus con la palabra “corona”, esto le da autoridad para que siga “reinando” en el mundo entero, por eso aconseja que solo se le llame COVID-19.

“Conocemos el poder que tienen las palabras”, escribió en el polémico tuit que tiene más de 1.5000 RTs, y 6.936 ‘Me gusta’.

A raíz de esta recomendación, muchos tuiteros se burlaron de la receta de Grisales contra el coronavirus: “Claro, el problema era el nombre. No haberlo sabido antes”; “es decir que si dejan de llamarla “diva”, entonces pierde su poder”; “¿quién te vende los ‘trips’?”; “claro, así como la gripe española solo mataba gente que hablaba español”.

Tedros Adhanom, director de la OMS, dice que ya hay 350.445 casos confirmados de contagio y 15.3436 muertes. Italia encabeza la lista con 5.476 muertes, seguida de China con 3.274 y España con 2.182.

A continuación, el tuit de Amparo Grisales y algunos mensajes de sus seguidores:

No entiendo discúlpame cual es la gracia de llamarlo de x o y manera si es algo con lo cual hay que actuar y no saliendo a llenarnos de papel higiénico

Independientemente de cómo se llame no le quita ni le suma la gravedad del virus

Más trinos de conciencia y no de bobadas

— Alexandra Román💥 (@AlexandraRoma13) March 21, 2020