James Rodríguez no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la Selección Colombia, pero su hija sí estuvo muy pendiente de la actuación de David Ospina, su tío, en el partido contra Uruguay.

Celebración de Salomé sin James Rodríguez

Salomé Rodríguez estuvo en un establecimiento de Miami junto a parte de su familia, aunque allí tampoco estuvo su madre, Daniela Ospina, quien celebró en su casa y a los gritos la gran actuación de su hermano, con el que compartió un chat que les recordó a su difunto padre.

La hija de James y Daniela estuvo con su prima Dulce María, su primo Maxi, su abuela materna, Lucía Ramírez, y la esposa del arquero de la Selección Colombia, Jessica Sterling. Junto a otros colombianos, la familia Ospina vivió las excelentes atajadas del guardameta antioqueño, una de ellas con un golpe a un juez de línea.

Jessica compartió varios videos de la emoción que vivieron todos en la tanda que le dio la clasificación a Colombia a la semifinal y una de las imágenes más conmovedoras fue un gran abrazo entre las dos primas.

Salomé y Dulce María, que han compartido muchísimos momentos juntos y tienen una gran relación, se juntaron para una instantánea que tomó Sterling y que provocó varias reacciones entre los seguidores de esta familia. Además, eso sirvió como insumo para recordar una vieja foto en la que James y David se abrazaron de forma similar.

James Rodríguez y David Ospina ¿Cómo es su relación?

A pesar de que el matrimonio entre el futbolista cucuteño y Daniela Ospina terminó hace unos varios años, ellos dos han mantenido una muy buena relación que se ha notado en redes sociales.

Esa misma situación se ha trasladado a los dos futbolistas, que son considerados los líderes de la Selección Colombia junto a Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado.

Entre los cuatro mundialistas se han rotado la banda de capitán y aunque fuera de las concentraciones de la ‘Tricolor’ parece que no se ven mucho, al interior del equipo sí han mostrado tener una buena química que le transmiten a los nuevos.

Aunque hace unos días algunos pensaron que esa relación no estaba en sus mejores términos por las palabras de James antes de iniciar la Copa América, Cuadrado le salió al paso a esas insinuaciones y aclaró que no era así. No obstante, James Rodríguez ha decidido guardar silencio sobre cualquier tema relacionado a la Selección Colombia y ni la clasificación a la semifinal lo hizo pronunciarse, hasta el momento.