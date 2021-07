Y es que la gran actuación del portero ‘tricolor’, por la cual hasta el uruguayo Luis Suárez le pidió la camiseta, fue decisiva en la victoria del equipo nacional desde el punto penal en el juego que le permitió avanzar a semifinales, donde ahora se medirá ante Argentina (que goleó a Ecuador en el último partido de cuartos de final de la Copa América).

Por las 2 atajadas de Ospina desde los 11 pasos, Daniela celebró con madrazo incluido y hasta se conoció un chat donde se reveló que el guardameta pensó en su difunto padre en el cobro decisivo.

Pero, además, la hermana del arquero estrella no dejó pasar la oportunidad para halagar la carrera de David, no solo por su papel clave en la victoria (por la cual el DT uruguayo dijo que sus jugadores estaban “muy tocados”), sino también porque el antioqueño se convirtió en el jugador con más partidos en la Selección Colombia.

“Te admiro demasiado y me siento infinitamente orgullosa de ti, porque no cualquiera hace una carrera como tú, tan intachable, y no cualquiera llega a 112 partidos siendo leyenda en su país”, expresó Daniela, en su cuenta de Instagram, al término del encuentro.