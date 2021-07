Las declaraciones de Óscar Córdoba se dieron en el programa ‘Fútbol 90’, de Espn, cuando los panelistas mencionaron que David Ospina será el jugador con más partidos en la Selección Colombia, por encima de Carlos ‘Pibe’ Valderrama, a quien igualó con sus atajadas en el juego contra Brasil, por Copa América.

Ante las estadísticas, Córdoba apuntó que Ospina logra ese récord “siendo suplente”. Francisco ‘Pacho’ Vélez lo interrumpió para decirle que el portero de Napoli también ha sido titular y ha “librado batallas enormes”, pero el exarquero insisitió en su punto:

“Te lo pongo así. David con Miguel [Calero], Faryd [Mondragón] y Óscar Córdoba no tapaba. Si eras suplente, papito, el que sigue. Yo me lesioné con Boca y ahí mismo llegó Faryd. Faryd fue al Mundial”, aseguró el panelista de Espn, que le heredó su vocación a su hija.

(Lea también: Fotos de David Ospina, histórico de Selección, desde su niñez hasta con J Balvin y Maluma)

Varios panelistas del programa estuvieron de acuerdo con Córdoba, que hasta retó a sus compañeros a que nombraran algún colombiano que hubiese sido suplente en su equipo y titular en la Selección, cuando Francisco Maturana y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez dirigieron, como se escucha a continuación:

“David Ospina con Miguel (Calero), Faryd (Mondragón) y Óscar Córdoba no tapaba. Si tú eras suplente… ‘papito, el que sigue’. Yo me lesioné con Boca Juniors, ahí mismo llegó Faryd y me tocó esperar”, dijo Óscar Córdoba en ESPN.

👉https://t.co/WGe7FhGIl6pic.twitter.com/4KDgRND6Eo

— Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) July 1, 2021