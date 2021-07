En la imagen, la exesposa de James Rodríguez no solo se mostró sin ediciones, sino que destacó que también tenía “ojitos hinchados”.

Su postal y el mensaje, además, los acompañó con un corazón rojo. Y es que la famosa, que ya aclaró si está soltera o dándose una oportunidad con el futbolista del Everton, lleva varias semanas refiriéndose a la aceptación y contando que, en su caso, se ama como es.

La instantánea fue capturada en un carro en Estados Unidos, país en el que la colombiana reside con su hija Salomé, quien tenía a la mamá de James Rodríguez con “el corazón arrugado”.

Para la captura, la también hermana de David Ospina, arquero de la Selección Colombia, vistió un top de su marca deportiva y un jean.

La selfi de sus historias no es la primera fotografía en la que la antioqueña se exhibe sin maquillaje, recientemente había publicado otras en las que también encantó. Asimismo, tampoco es la única toma en la que se ha mostrado sin filtros, hace algunos días hasta exhibió sus estrías, con orgullo, y recibió aplausos.

Esta es la historia en la que la ex de James Rodríguez se dejó ver al natural, sin las ediciones disponibles en Instagram, sin maquillaje, con su cabello suelto y no tan arreglado, y más.

Daniela Ospina celebra 7 millones de seguidores en Instagram

Entre las fotografías más recientes de la modelo y empresaria no solo está la de sin filtro, también hay una que le tomaron en una piscina y con la que agradeció a quienes la siguen y apoyan.

Al tiempo, la celebridad colombiana se refirió a que, si bien festejaba sus seguidores en dicha red social, para ella hay algo más allá del número.

“Siempre he considerado que un número en redes no debe definirte como persona o profesional y es una pena que a veces nos dejemos llevar por tiempos modernos en el que solo eso es lo único que importa y no debería ser así”, comentó la famosa en su publicación, que se puede ver al final de esta nota, y continuó:

“Si bien, esto no debe ser una constante, hoy irónicamente celebro un número… y no cualquiera, 7 millones de personas que caminan conmigo, que me apoyan, me acompañan, algunos desde el inicio y otros a los cuales les doy la bienvenida y a los que les agradezco su presencia porque me ayudan a crecer, exigirme y ser mejor cada día”.