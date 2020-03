View this post on Instagram

#tbt con @juanes año 2003 si mal no recuerdo… Yo trabajaba en temas de salud, pero ese día me mandaron a entrevistarlo … Era su Primer gran concierto en El Campín 🎶🤘🏼 … si me equivoco en la info, corríjanme… hace ya muchos años de eso 😂😂😂