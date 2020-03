green

Desde su aislamiento en Medellín, el artista de ‘TBT’ se tomó unos minutos para contestar desde si antes de Tini le faltaba amor y qué no le permite hacer su mamá durante la cuarentena por el coronavirus, hasta cómo convenció a Ricky Martin de que grabaran juntos y a la esposa del presidente Iván Duque, María Juliana Ruiz, de hacer parte de una de sus próximas lecturas de cuentos en Instagram.

Tu cuarentena empezó antes de que fuera decretada a nivel nacional, porque llegabas de España, ¿alcanzaste a ver la situación que se vivía en ese país por el coronavirus? ¿Qué fue lo que más te impactó?

Mi paso por España fue muy rápido, yo iba para unos premios y apenas aterricé me dijeron que estaban cancelados, así que nos pusimos al día con las noticias y ya el pánico se estaba tomando el mundo. En las calles veía solo tapabocas y gente caminando rápido, como para no tener contacto con nadie y, bueno, no es para menos, de verdad que le mando todo mi amor a la gente de España, es un país que me ha dado mucho, amo su gente y solo estamos orando para que, como en el resto del mundo, este momento tan miedoso pase pronto.

¿De dónde salió la idea de contar cuentos durante la cuarentena y por qué lo hiciste?

Especialmente por estos días el mundo necesita mucho amor, dulzura y tenemos que ser considerados con el otro, era mi oportunidad, los papás creo que necesitaban un ayudante… ¡Ese soy yo! La idea es que los niños, encuentren dentro de su rutina diaria un espacio exclusivo para ellos, unos minutos en los que se sintonicen con un sentimiento lindo, con cuentos divertidos, pero también que les quede en su mente y su corazón un mensaje positivo.

Tuvo buena acogida, hasta la primera dama María Juliana Ruiz se unirá, ¿te costó mucho convencerla? ¿Cómo lo lograste?

Es algo muy lindo que ella también diga ¡presente! Los chiquitos de la primera dama estaban viendo el en vivo y nos pusimos de acuerdo para que estuvieran una de las noches, me parece muy generoso de su parte, la idea es que todos, todos los niños sin importar de dónde son, en qué lugar del mundo se encuentren, su edad, su religión, ¡son niños! Su espíritu es blanco e inocente, es lo más sagrado que tenemos, ellos se merecen toda nuestra atención, amor y todos los esfuerzos que hagamos porque lleven este momento de la mejor manera serán pocos.

Además de leer cuentos y brincar en los muebles, ¿qué has hecho en tu aislamiento? Como otros famosos, ¿te has vuelto amigo de la escoba, el trapero y la cocina, o para el oficio más bien poco?

Con el lanzamiento de ‘Falta amor’ y con las noches de cuentos no he tenido mucho tiempo libre, yo soy mas amigo del piano, la guitarra y el balón. No voy a decirte que la cocina es lo mío; tal vez mi mamá prefiere tenerme lejos de los fogones, no creo que se quiera arriesgar.

Justo en plena cuarentena salió tu canción con Ricky Martin, ‘Falta amor’, ¿cómo se dio esa colaboración? ¿Quién se la propuso a quién?

Yo le mandé la canción a él, con toda la humildad del mundo, pero también con la certeza de que sería increíble esa letra con la voz de semejante ídolo; yo lo admiro profundamente y es un sueño cumplido. Ricky se tardó un poco para responder, yo estaba más nervioso que cualquiera, pero luego él me contó que justo en esos días nació la hija, así que nada que hacer, primero lo primero, se tomó su tiempo y luego me llamó, me dijo: ‘Hey hermano, ¿todavía podemos hacer algo con la canción ?’ Y estoy absolutamente seguro que valió la pena la espera, él llevó la canción a otro nivel, yo tenía mucha ilusión de que todos la pudieran escuchar y ver el video, que es uno de los mejores que hemos hecho.

También serás parte de los conciertos de Ricky Martin con Enrique Iglesias, ¿cuál fue tu primera reacción al recibir la noticia?

Noooooo, ¡me quede pegado del techo! Imagínense, si yo ya estaba alucinando con que Ricky hubiera aceptado hacer un ‘featuring’ conmigo, no puedo explicarles cuando recibí la noticia de esa gira. Ellos son mis ídolos de toda la vida. Yo creo que esa noche no dormí, no puedo estar más agradecido con ellos, con Dios, definitivamente cuando uno trabaja concentrado para cumplir sus metas, todo puede pasar, podemos llegar hasta donde queramos.

¿Antes de Tini le hacía ‘Falta amor’ a Yatra?

¡Claro que me hacía falta amor! Yo me amo, mi familia me ama, mis amigos me aman, pero nadie me ama como Tini me ama; ella es lo máximo, ¡llegó para iluminar mi vida!

Te perdiste el cumpleaños de tu novia, pero le mandaste un romántico mensaje, ¿cómo más se lo celebraste a la distancia?

Nosotros hablamos todo el día, a mí me gusta que se sienta consentida aunque estemos lejos, así que la llené de mensajes, le canté; ella es mi niña y la hice sentir como si estuviera al lado de ella.