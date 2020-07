green

“Me parece que con ese color está como embarazada”, fue lo que escribió el usuario, por lo que Linda Palma no tardó en responderle, pero no con un sí o un no.

La famosa prefirió reírse de lo dicho por su seguidor y agregarle un emoticón que voltea los ojos: “Jaajajja🙄”.

La publicación la hizo la presentadora de ‘Show Caracol’ este miércoles, con un mensaje de un libro de Oprah Winfrey, tal como ella misma lo referenció.

“Espero que no estés tan involucrado en cosas secundarias como para olvidar lo que de verdad te divierte, porque este momento está a punto de terminar. Deseo que mires hacia atrás y recuerdes que hoy fue el día en el que decidiste hacer que cada instante cuente, disfrutar cada hora como si no existiera otra más. Y cuando tengas que elegir entre sentarte o bailar, espero que bailes”, escribió Linda Palma en el ‘post’.

Aquí dejamos la fotografía en la que el fan sugirió que la celebridad colombiana estaba embarazada y, luego, ese comentario y lo que le dijo la famosa. La toma lleva más de 17 mil ‘me gusta’.