Así lo mostró Bahamón en su cuenta de Instagram, en donde compartió la fotografía que se tomó con el resto de invitados al encuentro de intercambio de experiencias sociales.

“Hace 7 años encontré mi pasión… me demoré 30 años para encontrarla… valió la pena esperar, nunca es tarde! Esta foto (la primera) refleja exactamente lo que me hace sentir mi pasión/trabajo”, escribió Johana, haciendo referencia a lo que expresó sobre su labor con los presos de Colombia.

“Trabajo para crear segundas oportunidades para reclusos que pagan una sentencia en las cárceles de Colombia y por los que recientemente fueron liberados. Cuando llegan crisis tan profundas como ha sido la de Colombia, creo fuertemente en que la sociedad debe unirse como una sola – sin señalar al otro con el dedo – para construir un nuevo pacto como nación”, dice el texto que se publicó en la web de la fundación del conferencista más esperado del evento EXMA2019, que se hizo en Bogotá.

El encuentro también fue registrado por Barack Obama en su cuenta de Twitter:

Exciting to see the faces of Colombia's future at an @ObamaFoundation roundtable with young leaders in Bogotá. Their creativity, their compassion, and their drive to improve their country are promising signs of what's to come. pic.twitter.com/HrhreUuPMa

— Barack Obama (@BarackObama) May 30, 2019