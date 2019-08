View this post on Instagram

“Olgas Etéreas” 🕊 Obra por @gabriezzo Maquillaje @sharon.soe Escultura @danielnystreom Vestuario @agnesaint @lauraclaveles @pmxxpm Agradecimientos @daniellelafaurie @galerialacometa Desde que conocí a Gazzo, me contagio su aura celestial y su afinidad por el arte, todo lo que toca lo vuelve magia, tiene una sensibilidad exquisita y fue el primer fotógrafo que logró transmitirme la confianza para desnudarme frente a su lente, me identifique inmediatamente con su visión etérea y empecé a concebir la belleza de la desnudez fuera de prejuicios sexuales e ideales de belleza, pues su presencia te inunda de tranquilidad y creatividad. El arte tiene la capacidad de transformar perspectivas y de sanar. ✨ Aquí en compañía de seres hermosos y etéreos como una Venus Taurina.💛🐍