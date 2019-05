green

“Yo creo que en… Ya las cumplí todas (risas). No, mentiras, en un avión, en un ascensor, un rapidito. Así, con adrenalina. No sé, en la Torre Colpatria (risas). No, mentiras. Una cosa así. Me gusta la adrenalina. Como que sea en un lugar así, que me dé angustia, suspenso”, dijo Tejeiro cuando le preguntaron por la fantasía que le hace falta cumplir.

En el programa de Canal 1, Lina también confesó que ha hecho ‘cybersex’ cuando ha tenido relaciones a larga distancia, y aseguró que el día en que una foto suya se filtre, lo asumirá de frente y explicará que confió en alguien que la traicionó.

En la conversación con ‘Lo sé todo’, la famosa manifestó que su noche ideal comienza con “buen humor y mucha risa” y que para ella el tema del tamaño sí es relevante: “Sí, la verdad sí. No voy a decirle mentiras. Para mí sí importa. Pero también que tenga sabor, sabrosura, que se sepa mover, que tenga seguridad”.

Al final, sorprendió al decir que prefiere el sexo con la luz apagada, a pesar de tener un cuerpazo que cualquier hombre quisiera ver claramente.